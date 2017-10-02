На Луганщине «бронеснайперы» соревновались на меткость (фото)

Год назад бойцы ОТГ «Луганск» участвовали в тяжелых позиционных боях под Марьинкой и Красногоровкой. Они до сих пор вспоминают, как четко, быстро и точно украинские «бэхи», умело замаскированные в лесополосах, прицельным огнем накрывали диверсионные группы противника, вражеские блиндажи, пулеметные расчеты и тому подобное. Боевой опыт свидетельствует, что во время боя от умелых действий наводчика-оператора зависит меткость и соответственно жизнь экипажа. А потому, чтобы быть точным «бронеснайпером», надо регулярно тренироваться.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ «Луганск»

Так, недавно на одном из полигонов оперативно-тактической группировки «Луганск» военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады отрабатывали практическое выполнение упражнений стрельб из вооружения БМП.

По словам руководителя занятий, все наводчики выполнили упражнения стрельб на «хорошо» и «отлично».

Бойцы готовы применять свои знания в условиях реального боя.

Также личный состав бригады продемонстрировал профессиональное владение военной техникой, знание тактико-технических данных боеприпасов, которыми осуществлялись стрельбы.