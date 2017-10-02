Суд признал Буткова незаконным секретарем Северодонецкого горсовета

Высший административный суд удовлетворил кассационную жалобу в интересах Северодонецкого городского головы и отменил постановление Донецкого апелляционного административного суда от 07.09.2016, которым суд восстановил Игоря Буткова в должности секретаря Северодонецкого горсовета.

«Таким образом, вследствие незаконного судебного решения Игорь Бутков более года занимал должность секретаря Северодонецкого горсовета. Также Высший административный суд удовлетворил и вторую мою кассационную жалобу в интересах Сергея Шахова и отменил постановление Донецкого апелляционного административного суда, которым было незаконно отменено судебное решение о незаконном назначении на должность секретаря Северодонецкого городского совета Буткова и формирование депутатских комиссий», - заявил адвокат Игорь Слесарев.