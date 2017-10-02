На пожаре в Новопсковском районе погиб мужчина

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Трембачево Новопсковского района поступило 9 октября в 22:49 в Службу спасения «101».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По прибытию на место пожара, спасателями было установлено, что горит жилой дом. В ходе проведения разведки, пожарными обнаружено тело хозяина дома, 1953 года рождения, без признаков жизни.

Пожар локализован в 23:38 и полностью ликвидирован в 00:50. К тушению привлекалось дежурное отделение в составе трех человек личного состава и одной пожарной автоцистерны.

Причина возникновения пожара устанавливается.