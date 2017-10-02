СММ ОБСЕ подтвердила 15 погибших и пострадавших среди гражданского населения на Донбассе.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет РБК-Украина.

"В сентябре СММ ОБСЕ подтвердила 15 случаев жертв среди гражданского населения", - заявил Хуг. По его словам, уменьшение количества нарушения прекращения огня на Донбассе существенно сказалось на количестве пострадавших и погибших.