Президент: Проголосованные законопроекты по Донбассу защищают национальные интересы Украины

Проголосованные в Верховной Раде законопроекты по Донбассу защищают национальные интересы Украины.

Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко, опубликованном на его сайте.

"В конце концов, ответственных депутатов оказалось больше. И они обеспечили два важнейших голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан. Закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета на Донбасс приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что данными законопроектами отдельные районы Донецкой и Луганской областей законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. "Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", - добавил Порошенко.