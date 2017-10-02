НАПК направило в суд админпротокол в отношении депутата Лисичанского горсовета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении депутата Лисичанского городского совета Павла Кириллова.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что НАПК установило, что Кириллов будучи депутатом седьмого созыва, допустил возникновение реального конфликта интересов, во время заседания Лисичанского городского совета, чем нарушил требования статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно - неуведомление в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов.

Так, у депутата присутствовал личный интерес, обусловленный желанием получить выгоду в виде положительного решения о продаже ему земельного участка в рассрочку на один год на общую сумму 350 тыс. гривен. Согласно протоколу двадцать восьмой сессии он принял участие в рассмотрении и в обсуждении проекта решения по указанному вопросу Лисичанского горсовета без самостоятельного публичного объявления о конфликте интересов в ходе заседания совета.