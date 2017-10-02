ЛНРовцы не готовы к открытию КПВВ в Золотом

Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое». Однако, представитель группировки «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что не готовы к открытию КПВВ в районе Золотого к 20 октября.

На неподконтрольной территории Луганской области нет инфраструктуры. Об этом пишет подконтрольный «ЛНР» сайт ЛИЦ.

«Попытка СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ заявить о том, что к 20 числу уже можно открыть пункт пропуска, она вызвала у нас откровенное непонимание. Как можно организовать пункт пропуска, не имея инфраструктуры?.. Апакан манипулирует фактами. Он внес это предложение, Украина сказала: «Да». Действительно, на их (украинской) стороне инфраструктура есть, и они соглашаются с датой – 20 октября», сказал Дейнего.

При этом он предлагает главе СММ ОБСЕ Эртурулу Апакану поставить там наблюдателей СММ ОБСЕ для обеспечения эксплуатации этого пункта пропуска.