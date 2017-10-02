Парламент ушел на перерыв из-за потасовки депутатов при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса

Потасовка народных депутатов произошла в Верховной Раде при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса, пишет Остров.

Во время выступления главы фракции "Народный фронт" Максима Бурбака президиум Верховной Рады заняли народные депутаты от "Самопомощи". После этого "нардепы-фронтовики" также окружили президиум, за чем последовала потасовка нардепов.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко возложили вину за начало потасовки на фракцию "Самопомощь".

"Я в Минске не боюсь боевиков, а вас тем более не боюсь. На место сели!", - сказала она.

В конце концов спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

"Я прошу остановить драку в зале! Остановитесь! Я оглашаю перерыв и прошу глав фракций пройти в мой кабинет", - сказал Парубий.