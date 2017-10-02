» » Парламент ушел на перерыв из-за потасовки депутатов при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса

Парламент ушел на перерыв из-за потасовки депутатов при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Потасовка народных депутатов произошла в Верховной Раде при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса, пишет Остров.

Во время выступления главы фракции "Народный фронт" Максима Бурбака президиум Верховной Рады заняли народные депутаты от "Самопомощи". После этого "нардепы-фронтовики" также окружили президиум, за чем последовала потасовка нардепов.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко возложили вину за начало потасовки на фракцию "Самопомощь".

"Я в Минске не боюсь боевиков, а вас тем более не боюсь. На место сели!", - сказала она.

В конце концов спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

"Я прошу остановить драку в зале! Остановитесь! Я оглашаю перерыв и прошу глав фракций пройти в мой кабинет", - сказал Парубий.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

СБУ раскрыла аферу с пенсиями умерших людей на Луганщине

Вчера, 17:41

Мужчина, который разрушил мемориал Небесной сотни, сделал это, чтобы «закончить войну»

Вчера, 17:09

На Луганщине должников снова пугают отключениями от электроэнергии

Вчера, 16:59

Парламент ушел на перерыв из-за потасовки депутатов при рассмотрении закона о реинтеграции Донбасса

Вчера, 16:24

В Украине презентовали собранный по стандартам НАТО автоматический карабин

Вчера, 15:56

На Луганщине задержан преступник, который тяжело ранил полицейского (видео)

Вчера, 15:52

До конца октября вооружение и техника сил АТО на Луганщине будут подготовлены к зиме

Вчера, 15:11

Какая пенсия будет выплачиваться украинцам с минимальным стажем работы

Вчера, 13:05

На Луганщине совершено вооруженное нападение на полицейского

Вчера, 12:58

За сутки в зоне АТО погибших нет

Вчера, 12:08

В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотики

Вчера, 11:52

Комитет ВР поддержал законопроект Порошенко о государственном суверенитете на Донбассе

Новости Украины:

Вчера, 18:00

СБУ проведет антитеррористические учения в «Борисполе»

Вчера, 17:40

ВР обязала артистов из РФ получать разрешение СБУ на гастроли в Украине

Вчера, 17:25

Руководство одесской «Укрпочты» задержали на взятке

Вчера, 16:33

ГПУ вызвала на допрос бывшего сбушника, перешедшего на сторону «ДНР»

Вчера, 16:17

Правоохранители проводят обыски в Одесском горсовете

Вчера, 15:49

Членов банды Торпеды арестовали на два месяца

Вчера, 15:13

В центре Киева разбит мемориал Героям Небесной сотни

Вчера, 14:47

В Краматорске полиция задержала серийного "минера" госучреждений

Вчера, 14:45

В прокуратуре рассказали подробности ДТП с автобусом Нацгвардии

Вчера, 13:34

В Вышгороде погиб ребенок: выпал с 18 этажа

Вчера, 13:06

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине 5-6 октября

Вчера, 12:06

СБУ разоблачила два нелегальных колл-центра, облаживавших клиентов из РФ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 