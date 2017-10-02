В Украине презентовали собранный по стандартам НАТО автоматический карабин

Государственный концерн "Укроборонопром" презентовал собранный в Украине по стандартам Североатлантического Альянса автоматический карабин M4 - WAC-47. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Автоматический карабин M4 - WAC-47 дает возможность перейти украинской армии и оборонной промышленности на стандарты НАТО собственными силами. Эта оружие, как и другие совместные проекты со странами-членами НАТО, является доказательством того, что Украина и альянс ускоряют интеграционные процессы", - заявил Генеральный директор " Укроборонпрома" Роман Романов.

Согласно информации концерна, Украина на постоянной основе проводит совместные со странами НАТО миротворческие операции. Именно поэтому, использование единого калибра в стрелковом вооружении является критически важным вопросом.

Так, автоматический карабин M4 построен по модульному принципу и позволяет адаптировать его под различные калибры. У основной версии M4 - WAC-47 есть вариант под калибр 7,62х39, который сейчас активно используются в Вооруженных силах Украины, но благодаря замене модулей M4 - WAC-47 за 20 секунд адаптируется к 5.56х45 NАТО - который является основным патроном в странах Альянса для этого типа оружия.

Кроме того, важным преимуществом модульной конструкции автоматического карабина M4 - WAC-47 является возможность использования различных по длине стволов в соответствии с потребностями: 10.5 ", 11.5", 14.5 ", 18" или 24 ". Что позволяет варьировать оружие в соответствии с индивидуальными задачами бойца. Отмечается, что первая партия M4 - WAC-47, созданная ГП "Укроборонсервис", входящая в состав "Укроборонпрома", совместно с американской компании Aeroscraft, будут предоставлены представителям ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур, для проведения всесторонних испытаний.

Во время этих испытаний будут проверены боевые и эксплуатационные свойства автоматических карабинов M4 - WAC-47, как в калибре 7,62 так и 5,56-мм. Благодаря этому будут собраны все пожелания украинских военных, поможет сделать новое оружие соответствующей пожеланиям украинских военных.

После завершения испытаний и в случае принятия автоматических карабинов M4 - WAC-47 на вооружение, серийное производство новой натовской оружия будет развернута на базе ГП "Укроборонсервис", входящая в состав "Укроборонпрома". Важным аспектом в производстве является то, что ее производят в Украине на основе лицензии от правительства США.