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Какая пенсия будет выплачиваться украинцам с минимальным стажем работы

Вчера, 15:11 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно пенсионной реформе, принятой парламентом, временная государственная соцпомощь гражданам с минимальным страховым стажем будет выплачиваться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Об этом во время селекторного совещания с руководителями местных отделений Пенсионного фонда Украины сказал министр социальной политик Андрей Рева, передает Урядовый портал.

По его словам, такая норма позволит лишить солидарную пенсионную систему несвойственных ей расходов, сократит дефицит Пенсионного фонда и сделает саму систему страховой.

"Временная государственная социальная помощь с 1 января 2018 года по 12 декабря 2020 года будет  назначаться неработающим лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, но не получившим  права на пенсионную выплату - на период до приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", - пояснил министр.


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