На Луганщине совершено вооруженное нападение на полицейского

В Северодонецке Луганской области полицейский получил тяжелые ранения, когда проверял документы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Вблизи СОШ №15 при попытке проверить документы у мужчины, внешне похожего на гражданина, который находится в розыске, последний нанес ему несколько ударов ножом в живот и бедро, после чего скрылся с места происшествия. Немедленно был введен в действие план "Перехват"», - говорится в сообщении.

В течение часа сотрудниками полиции удалось найти и задержать подозреваемого. «Это неоднократно судимый 29-летний гражданин Грузии, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков», - пояснили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемый задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти лет до пожизненного заключения.

В полиции отмечают, что 23-летний участковый офицер полиции, получивший ранение, с 2013 года проходит службу в органах внутренних дел. У него есть жена и маленький ребенок. «Он был прооперирован. В настоящее время офицер находится в реанимации. По словам врачей, его состояние стабильное, средней тяжести, жизни угрозы нет», - говорится в сообщении.