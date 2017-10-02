«Лисичанскуголь» заказало российские аккумуляторы

ОАО «Лисичанскуголь» 29 сентября по результатам открытых торгов заключило договор с ООО «Люксор Кэпитал» на поставку аккумуляторных батарей общей стоимостью 3290000 грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».

Речь идет о щелочных батареях ТНЖ-350У5-112 цене 412 тыс. грн / шт., Производства ООО «Курский аккумуляторный завод» (Курск, Россия). Гарантийный срок эксплуатации батарей составляет 12 месяцев. Будет поставлено восемь батарей.

Согласно договору, продавец должен поставить товар на склад г. Новодружеск за свой счет в течение 21 дня с момента получения заявки.

Из судебного реестра известно, что в течение мая-октября 2015 ООО «Люксор Кэпитал» по результатам тендеров получило у «Донецкой железной дороги» заказов по поставке товаров на более 9,6 млн грн. Фирма обязалась поставить продукцию в города Дебальцево и Иловайск, которые находятся на временно неконтролируемой территории. В рамках уголовного производства следователи установили, что в течение указанного периода фирма выписала железнодорожникам налоговые накладные на сумму 4 млн грн., Из которых 3,16 млн. грн. были перечислены предприятиям с признаками фиктивности (ООО «ДОНЕЦКТЕХКОМПЛЕКТ», ООО «Текстиль-спецодежда»). Также следователи поставили под сомнение факт поставки товаров, поскольку «Люксор Кэпитал» оказалось отсутствующим в перечне фирм, которым СБУ позволила перевозить товары к неконтролируемой территории.

С начала года «Люксор Кэпитал» получило госзаказов на сумму 16 млн грн, все - от «Лисичанскуголь». С сентября 2016 и.о. гендиректора «Лисичанскуголь» является Юрий Ласиков. В декларации за последний отчетный год прописал право собственности на гараж площадью 24 кв м, другое имущество у семьи Ласикова отсутствует.

«Люксор Кэпитал» принадлежит прописанной в неконтролированной Ясиноватой Донецкой области Светлане Горпиненко. Основали фирму в 2010 году Сергей Куляба и Татьяна Шапочка. Последняя ранее работала руководителем ООО «Барс», принадлежащая экс-депутату «регионалу» Ясиноватского горсовета Максиму Русаченко - сыну бывшего мэра Ясиноватой Александра Русаченко.

Сегодняшним руководителем «Люксор Кэпитал» является Василий Ясинки, а до него функции менеджера выполняла Ольга Ясинки. Она руководила ООО «Интранс 2011» Марины Русаченко и Ларисы Стругачевой.

Один из контактных номеров - 2-43-75, «Люксор Кэпитал» использует с момента своего основания в Ясиноватой (сегодня фирма перенесена в Константиновку Донецкой области). Из сети известно, что этот же номер как контактный указан в кафе «Юнона», расположенном на улице Скрипника, 97 в Ясиноватой. Речь идет о здании государственной собственности, находящейся на балансе «Донецкой железной дороги». Также один из номеров «Юноны» указан как контактный у «Интер-Групп» упоминавшегося Максима и Натальи Русаченко.