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На сайте ВР опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

Законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом Петром Порошенко, предполагает признание Российской Федерации государством-агрессором, определяет территории, которые признаются временно оккупированными, и определяет Минские договоренности как приоритетные при осуществлении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в документе, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады Украины.

"Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что указанные действия грубо нарушают достигнутые на международном уровне договоренности.

Согласно документу в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территориями признаются:

1) сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль Российской Федерации;

2) внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающей к сухопутной территории, указанной в пункте 1 настоящей части;

3) воздушное пространство над территориями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Министерством обороны Украины.

Правовой статус временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяется этим законом и общепризнанными принципами международного права.

Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, указанных в пунктах 1 - 3 части первой статьи 1 настоящего Закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав.

Деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации, противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

В рамках временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный настоящим законом и нормами международного права.

За государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности и другие права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.


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