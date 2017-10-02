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С помощью РФ террористы ЛДНР успешно торгуют в Польше ворованным углем

Сегодня, 14:23 citynews.net.ua | Напечатать

Уголь антрацит из ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а прибыли от этого получает, в частности, так называемый лидер террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Об этом сообщает в сегодняшнем номере польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает Укринформ.

Как отмечает газета, уголь из ОРДЛО попадает в Польшу через Россию, где он получает сфабрикованный сертификат о происхождении.

Экспортом в Польшу антрацита из ОРДЛО занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в городе Катовице в 2012 году. В польском государственном реестре ее председателем и основным акционером является Александр Мельничук, который в течение определенного времени был "заместителем министра энергетики и угольной промышленности ЛНР". Акционером фирмы также был Роман Зюков - сын бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова. Однако, один из ассистентов Романа Зюкова сообщил, что тот продал Мельничуку свою долю в компании еще в 2014 году.

"Мельничук отправляет в Россию уголь из шахт, которые он контролирует, и от лиц, занимающихся копанками. Бандиты-владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, тогда как его официальная цена на границе с Польшей составляет 140 долл.",- отмечает Dziennik Gazeta Prawna.

Подчеркивается, что официально Россия воспринимает этот уголь как импорт из Украины. Зато Украина это считает контрабандой, поскольку не контролирует границу с Россией, и соответственно экспорт из ОРДЛО.

В издании отмечают, что трудно оценить, сколько угля таким образом попало и продолжает попадать в Польшу. Подсчеты усложняет факт, что эту схему сложно однозначно признать контрабандной, поскольку запрет экспорта из Украины касается только Крыма.

Схему попадания угля из ОРДЛО в ЕС изданию подтвердил председатель Восточной  правозащитной группы Павел Лисянский, который когда-то был заместителем директора двух шахт в Луганской области. По его словам, с каждой тонны угля, который "ЛНР" продавала на территорию, контролируемую украинской властью, в карман Плотницкого попадало 500 грн. Он считает, что свою долю Плотницкий имеет также и из антрацита, экспортируемого в Польшу


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