Российские террористы обстреляли Донецкую область из ГРАДов

Сегодня, 3 октября, российские террористы обсреляли Гнутово в Донецкой области из ГРАДов. Всего рядом с этим населеным пунктом и позициями ВСУ было выпущено 15 реактивных снарядов.

С полуночи в районе проведения АТО, зафиксировано 4 случая нарушения перемирия со стороны противника. Однако, даже незначительная активность российско-оккупационных группировок ярко свидетельствует о циничность действий противника в условиях перемирия.

Так, около 1 ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово, что на Мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате перетрелки двое солдат ВСУ получили ранения. Пострадавшим сразу была оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное.

Кроме того, сегодня, впервые с начала школьного перемирия, пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня «Град». В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из «Града» по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутово.

На Донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных и стрелкового оружия.