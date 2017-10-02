Люк Девин: Евросоюз хочет, чтобы закон о реинтеграции был включен в общую картину ситуации на Донбассе

Люк Девин: Евросоюз хочет, чтобы закон о реинтеграции был включен в общую картину ситуации на ДонбассеВчера, 17:02
Закон о реинтеграции Донбасса должен содержать элемент инклюзивности.
Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девин, передает РБК-Украина.
"Важно, чтобы закон о реинтеграции, который, как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности... Также мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное решение конфликта путем имплементации минских соглашений", - отметил Девин.
В частности, он добавил, что для Евросоюза необходимо, чтобы данный закон был включен в общую картину ситуации в зоне конфликта на Донбассе.