Опубликована одна из версий законопроекта о реинтеграции Донбасса

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид продемонстрировала еще одну версию законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Сканы документа она разместила на своей странице в Facebook. "Еще одна версия законопроекта о реинтеграции.

Сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте", - написала Сыроид.

Она отметила, что в документе остались пункты о легализации Минских соглашений и необходимость их выполнения; предоставление полномочий объединенному оперативному штабу Донецкой и Луганской областей выдавать разрешения на торговлю; применение Вооруженных сил Украины в мирное время.