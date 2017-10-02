Дело Ил-76: суд отказал генералу Назарову в повторных экспертизах

Коллегия судей апелляционного суда Днепропетровской области оставила без удовлетворения ходатайство генерала Виктора Назарова, которого Павлоградский суд признал виновным в служебной халатности, приведшей к катастрофе военного самолета Ил-76 летом 2014 г.

Об этом в Facеbook сообщил адвокат пострадавших Виталий Погосян.

"Ходатайство обвиняемого Назарова В.М. и его защитника о повторном исследовании доказательств и допросе свидетелей коллегия судей апелляционного суда Днепропетровской области оставила без удовлетворения!!! Лишь исследовать повторно заключение комиссионной военно-тактической экспертизы", - написал Погосян.

Как сообщает Укринформ, 3 октября апелляционный суд Днепропетровской области продолжил рассмотрение апелляции генерала Назарова.

В зале судебного заседания родственники погибших в катастрофе ИЛ-76 военнослужащих вывесили в зале судебных заседаний плакат "Ил-76: последний полет 49" так, чтобы генерал Назаров и его адвокат сидели именно под этим плакатом.

Самолет Ил-76 с украинскими десантниками был сбит 14 июня 2014 года вооруженными боевиками в аэропорту Луганска. Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии возглавлял Штаб антитеррористической операции, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям).

Павлоградский горрайонный суд на Днепропетровщине осудил его к 7 годам заключения, однако Назаров подал на апелляцию.