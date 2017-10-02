ВСУ уточнили порядок подготовки в соответствии с угрозами со стороны РФ

Вооруженные силы Украины уточнили порядок подготовки войск в соответствии с угрозами со стороны России.

Об этом в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В период с 12 по 15 сентября проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления "Несокрушимая устойчивость 2017", ряд других мероприятий с целью адекватного реагирования на угрозы, связанные с проведением учений "Запад 2017". Мы завершили полный цикл оперативного планирования применения группировок войск. Практически завершено слаживание органов военного управления. В готовность к выполнению задач приведена также система территориальной обороны", - заявил Муженко.

По его словам, в ходе учений армия отработала доукомплектование боевых бригад личным составом. В августе на учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди в составе пяти боевых бригад привлекалось почти 5 тыс. человек. Уже в течение сентября состоялись военные сборы, к которым привлекались почти 7 тыс. резервистов первой очереди. Кроме того, в это же время провели 10-дневные военные сборы военных частей территориальной обороны в семи областях, во время которых из оперативного резерва второй очереди было призвано более 3 тыс. военнослужащих.

"Проведение указанных мероприятий в течение сентября обеспечило подготовку Вооруженных сил к адекватному реагированию на возможные изменения военно-стратегической обстановки вокруг Украины", - добавил Муженко.