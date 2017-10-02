В Троицком разбился военный внедорожник

Водитель и трое пассажиров травмированы в поселке Троицкое в результате опрокидывания автомобиля, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 2 октября, примерно в 16.40, на улице Молодежная поселка Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля "LAND ROVER DEFENDER 110" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, затем на левую обочину, где потеряв управление, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель и трое его пассажиров (молодые мужчины) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в местное медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь.

Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". У водителя взята кровь на определение содержания алкоголя.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.