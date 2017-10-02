Луганская область не готова к осенне-зимнему периоду

Вопрос состояния подготовки энергетической системы области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 вынесен на заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Об этом в Facebook написал губернатор Луганской области Юрий Гарбуз.

Так, невыполнение мероприятий по подготовке к зиме распределительных электрических сетей и оборудования, находящихся на балансе ООО "ЛЭО", ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона в области в целом, в том числе работу предприятий теплоэнергетики, водопроводно-канализационного хозяйства и других объектов жизнеобеспечения.

По результатам заседания комиссии принято решение инициировать проведение выездного заседания Кабинета Министров Украины в Северодонецке.