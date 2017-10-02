Численность ВСУ приблизилась к максимальной предусмотренной законом

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали численность ВСУ, которая приблизилась к максимальной предусмотренной законом.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Генштаба Артур Артеменко, передает РБК-Украина.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность ВСУ - 250 тыс. человек. На сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, что составляет ту численность, которую я назвал", - заявил Артеменко.

Кроме того, заместитель начальника Генштаба заявил, что в дальнейшем число военных призыва будет коррелировать с количеством уволенных с военной службы.