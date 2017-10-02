В России заявили о перестрелке на границе с Украиной, есть погибшие

В Курской области (Российская Федерация) на границе с Украиной произошла перестрелка, в ходе инцидента погибли не менее двух человек, передают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности России.

Сообщается, что инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, который граничит с Сумской областью Украины.

По данным ФСБ, неизвестные пытались проникнуть в Украину, а при проверке документов открыли стрельбу.

В российской ФСБ утверждают, что во время перестрелки один из неизвестных подорвал себя, второго удалось задержать. Кроме того, в результате полученных ранений погиб один из пограничников.