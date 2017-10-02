ОРЛО временно остались без воды

Подача воды в некоторые районы Луганска 3 октября будет временно прекращена из-за плановой остановки водопроводной насосной станции третьего подъема.

Как сообщает «Лугансквода», это будет последняя плановая остановка в рамках работ по подготовке к зиме.

Подача воды будет временно прекращена по следующим адресам: поселок городка завода ОР, городок завода ОР, кварталы Шевченко, Димитрова, Героев Брестской Крепости, Алексеева, улицы Оборонная, Челюскинцев, Славянская, городок Щорса, Пархоменко, улица Советская, квартал Молодежный, улицы Барбюса, Парашютная, Кольцевая, Юбилейная, Советских Космонавтов, имени газеты «Луганская правда», Херсонская, Мергельная, Короткая, квартал Еременко, улицы МОПРА, Звейнека, Березовая, Тихоокеанская, Яблочная, Огневая, Челябинская, Беломорская, Карпинского, Горская, Ватутина, Ломоносова, Ширшова, Ткаченко, Римского-Корсакова, Студенческая, Тепловозная, Комбайная, Фестивальная, Баумана, Бетховена, Щербакова, Качалова.

Луганчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Возобновить подачу воды планируют уже утром 4 октября.