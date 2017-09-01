За день в зоне АТО совершено 9 обстрелов, в том числе из минометов

Сегодняшние сутки в районе проведения АТО начались интенсивными обстрелами украинских позиций на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, ночью боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты недалеко от поселка Пески. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу.

Также утром, почти три часа пророссийские наемники били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты "Бутовка". Уже днем ​​под вражеским огнем снова оказались наши позиции у Авдеевки и Каменки.

На Приморском направлении боевики дважды обстреливали из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14 часов, недалеко от Талаковки, в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранения один украинский военнослужащий.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Наши военные 6 раз огнем подавляли активность боевиков, - говорится в сообщении.