В Лисичанске разоблачили порно-студию

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, пресекли деятельность подпольной интернет порностудии, которая располагалась в одной из квартир в Лисичанске, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Актрисой в порностудии работала 36-летняя местная жительница. Женщина общалась с клиентами в различных видео порно-чатах в режиме онлайн.

"Рассмотреть ее за немалые деньги могли только иностранцы. Общаясь с любителями "клубнички" женщина выполняла все их прихоти, демонстрируя свои прелести перед веб-камерой", - сказано в сообщении.

Порностудию женщина организовала в съемной квартире. Во время проведения обыска квартиры полицейские изъяли ноутбук и веб-камеру, с помощью которых осуществлялось распространение порнографического контента, а также банковские карточки, мобильные телефоны и деньги.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Продолжается следствие.