Жители Калиновки обращаются в полицию с заявлениями о кражах

В полицию с заявлениями о кражах из их домовладений обратились шесть жителей Калиновки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В настоящее время в полицию с заявлениями о кражах из их домовладений обратились шесть жителей г. Калиновка. Все правонарушения имели место в зоне непосредственной близости к эпицентру события. По фактам краж возбуждены уголовные производства. Продолжаются следственные действия", - сказано в сообщении