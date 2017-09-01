Руководство отдельных районов Луганской и Донецкой областей срывает открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО Так, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации подчеркивает, что срыв открытия КПВВ "Золотое" руководством ОРДЛО является прямым свидетельством безответственного отношения к населению региона, пренебрежения к переговорному процессу, а также нежелание выполнять Минские договоренности.

Отмечено, что украинская сторона неоднократно обращалась к представителям СММ ОБСЕ, к российской стороне СЦКК с просьбой повлиять на ситуацию по решению руководством ОРДЛО вопроса скорейшего оборудования и открытия с противоположной стороны КПВВ "Золотое" и соответствующего пункта пропуска въезда-выезда.