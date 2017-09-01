В зоне АТО за сутки зафиксировали 16 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие, два украинских военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинские военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями", - говорится в сообщении.

После 18 часов и почти до полуночи враг постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши укрепления возле Авдеевки и шахты Бутовка. В штабе отмечают, что больше всего огневых провокаций за прошедшие сутки зафиксировано на Приморском направлении.

Вечером пророссийские наемники из минометов калибра 82 миллиметра обстреливали наши укрепления возле Марьинки, также в конце суток под обстрелами боевиков оказались украинские опорные пункты возле Водяного и Павлополя.