В Станице-Луганской двое пограничников погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Сегодня, около 17 часов, во время несения службы на участке отдела «Станично-Луганское» на неизвестном взрывном устройстве подорвались 2 военнослужащих Госпогранслужбы. Оба стража границы из состава пограничного наряда погибли на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

К месту происшествия вызвана карета скорой помощи. На месте подрыва работает руководство пограничного отряда.

С целью объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события ведомство проинформировало Военную прокуратуру, штаб АТО, Национальную полицию. Также будут уведомлены представители международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции.

Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие соболезнования семьям погибших пограничников.