Порошенко обсудил с Меркель введение миротворцев и освобождение пленных

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель введение миротворцев ООН и освобождение политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянием имплементации Минских договоренностей.

«Скоординированный подход к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка российско-украинской границы», - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения так называемого «приговора» в одном из лидеров крымских татар Ильми Умерова, а также для консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских пленных.