В Марковке заработала система «безопасный поселок»

Система централизованного наружного видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный поселок» заработала на территории поселка Марковка, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

С инициативой реализации проекта «Безопасный поселок» выступили активисты Общественного совета при Марковском отделе полиции. Инициатива общественности была поддержана главами районной и поселковых советов и после принятия положительного решения на сессиях советов, были выделены средства на установку и подключение системы.

Сегодня на центральных улицах села Марковка установлено шесть камер наружного видеонаблюдения. Камеры работают круглосуточно и фиксируют события, происходящие на улицах и в местах массового скопления людей.

Мониторы наблюдения и серверы для сохранения записи с видеокамер установлены не только в дежурной части Марковского отдела полиции, но и в кабинетах председателей районного и поселкового совета для тщательного и прозрачного контроля.

За ситуацией в городе, которую фиксируют камеры наружного видеонаблюдения, круглосуточно наблюдают полицейские, которые заступают на дежурство в дежурную часть. В случае необходимости дежурный может быстро среагировать и немедленно направить на место происшествия следственно оперативную группу для своевременного предупреждения правонарушения и быстрого раскрытия уголовного преступления.

На данный момент проводятся монтажные работы по установке еще более десяти видеокамер на улицах поселка Марковка.