Из за взрывов УЗ изменила маршрут следования 85 пассажирских поездов

В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Винницкой области в пути задерживаются более 20 пассажирских поездов.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.

Сообщается, что за последние двое суток УЗ изменила маршрут следования 85 пассажирских поездов. Время задержки железнодорожного транспорта в пути составляет от 30 минут до 14 часов.

"В условиях чрезвычайной ситуации "Укрзализныця" не отменила ни поезда. Работаем в усиленном режиме и прилагаем все усилия, чтобы пассажиры добрались до места назначения. В частности, на однопутных участках отдаем предпочтение пассажирским поездам перед грузовыми. Просим пассажиров отнестись с пониманием к тем непростым условиям путешествия, вызванные независимыми от "Укрзализныци" обстоятельствами", - сообщил Кравцов.