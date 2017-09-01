В Лисичанске у автомобилиста нашли мешок конопли

Мужчину, который перевозил наркотические растения обнаружили в Лисичанске, передает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Вызов от мужчины, который жаловался на незаконные действия правоохранителей, получили патрульные около 21 часов прошлого вечера.

Прибыв на место происшествия на улице Красная в Лисичанске, инспекторы обнаружили бойцов батальона полиции особого назначения, которые согласно Закону Украины «О борьбе с терроризмом» остановили автомобиль Daewoo Lanos.

При поверхностном осмотре транспортного средства в салоне обнаружили завернутые в ткань кусты растения, похожего на коноплю.

Патрульные проверили личность водителя по полицейской базе данных и обнаружили, что это тот самый гражданин, который неделю назад нанес телесные повреждения сотруднице патрульной полиции и в настоящее время должен находиться под домашним арестом.

На место вызвана следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем будет выяснять обстоятельства происшествия.