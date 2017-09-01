В полиции рассказали, как «спасли» людей от рубежанского активиста с двумя кольцами от гранат и консервной банкой

Сегодня, 27 сентября 2017 года, в Рубежанском городском суде после оглашения судьей приговора, которым предусматривалось взятие подсудимого под стражу в зале суда, подсудимый, когда к нему приблизились сотрудники полиции для исполнения приговора суда, достал два кольца от гранат и закричал: "Держи, смотри , что я тебе даю. Сейчас граната выпадет из-за пазухи ".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

Сотрудники полиции мгновенно заблокировали подсудимого и «вытащили» в отдельную комнату, где «накрыли» его своими телами. В это время другие полицейские немедленно начали эвакуацию - попросили всех присутствующих в зале заседания покинуть здание суда, вызвали экспертов - взрывотехников Главного управления Национальной полиции, следственно-оперативну группу, скорую помощь и ГСЧС.

Во время проверки выяснилось, что подсудимый держал в руках настоящие кольца от гранат, а под рукой у него обнаружили консервную банку.

Как уже сообщалось, сегодня состоялось заседание суда по делу общественного активиста из Рубежного Владимира Козюберды. Его обвинили в обстреле из гранатомета домов и поджоге имущества лиц, причастных к сепаратистским действиям в городе Рубежном. По данным следствия, в мае 2015 года он обстрелял дом и машину Андрея Пилюгина – участника сепаратистских акций в Рубежном.

Сегодня суд объвил ему приговор – совокупно 10 лет лишения свободы.

Отметим, что Козюберда в 2014 году был в плену с сыном у кадыровцев.





