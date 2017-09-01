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Командование РФ на Донбассе разрешило боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ

Сегодня, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

Командование боевиков на оккупированном Донбассе позволило им сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Как отметил Лысенко, по информации Генерального управления разведки Министерства обороны Украины, командование так называемой "7-й бригады" НВФ позволило подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.

"Это будут делать снайперы из замаскированных позиций. Эти меры вызваны желанием врага скрыть систематическое нарушение минских соглашений", - сообщил он.


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