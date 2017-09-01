Кабмин выделил 1,7 млрд гривен на реализацию проектов по развитию инфраструктуры в регионах

Кабинет министров Украины выделил 1,7 млрд гривен на реализацию проектов, которые направлены на улучшение инфраструктуры в регионах.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, пишет РБК-Украина.

"Это тысяча проектов на территориях. Что это за проекты? Это детские сады, школы, стадионы, поликлиники, другие медицинские учреждения, дороги. Это более тысячи проектов и объектов, которые будут реализованы на местах", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.