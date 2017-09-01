В Киеве Жадан презентовал роман про войну на Донбассе

Украинский писатель Сергей Жадан презентовал 26 сентября в Киеве новую книгу - роман "Интернат". Презентация книги проходила в помещении "Дома кино" в Киеве, - сообщает "ОстроВ".

В зале был аншлаг: многие люди стояли в проходе, а часть зрителей разместилась прямо на сцене рядом с писателем.

В романе "Интернат" идет речь о людях, оказавшихся на войне на Донбассе.

На презентации писатель процитировал отрывок из нового романа, а потом прочитал стихи.

Все желающие могли приобрести книгу и взять автограф у писателя.