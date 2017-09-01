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В Украине под Винницей горит крупнейший склад боеприпасов

Сегодня, 00:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Винницкой области произошел пожар и взрывы на складах боеприпасов военной части. Как сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, около 22:00 на линию 102 поступил звонок о том, что слышны взрывы. В дальнейшем установлено, что разрываются артиллерийские снаряды на территории воинской части.

 

Сейчас правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел Павловка, Калиновка и Сальник.

Полиция обеспечивает охрану имущества местных жителей от мародеров.

По словам Тракало, в.и.о. председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отправил на место происшествия своего заместителя Александра Фацевича.

Кроме того, начал работу ситуационнный центр Винницкой облполиции для эвакуации людей из зоны возможного поражения.

Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Пожар тушат два пожарных танка. На место направили подразделения ГСЧС и формируют сводный отряд.

В соцсетях пишут, что горит 48 арсенал Минобороны военной части А-1119. На арсенале хранится 188 тыс тонн боеприпасов (10 тыс условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня Смерч, Ураган и Град.В Калиновке живет 19 000 человек, в Павловке - 1,5 тысячи, в Сальнике - 1,2 тысячи.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко сообщил, что срочно выехал с группой офицеров Генштаба в Калиновку.


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