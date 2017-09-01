Пригородный поезд «Кондрашевская-Новая-Лантратовка» теперь будет ездить и по воскресеньям

С 1 октября пригородный поезд № 6482/6483 «Кондрашевская-Новая-Лантратовка» начнет курсировать не только по будним дням, но и по воскресеньям.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины от 113 округа на Луганщине Виталия Курило.

«В общественные приемные народного депутата Украины Виталия Курило поступали обращения от граждан, с просьбой посодействовать в возобновлении курсирования пригородного поезда по маршруту «Кондрашевская-Новая – Лантратовка» по воскресеньям. После обращения к руководству «Донецкой железной дороги» вопрос удалось решить положительно. С 1 октября 2017 года поезд № 6482/6483 «Кондрашевская-Новая-Лантратовка» будет курсировать по воскресеньям», - рассказала пресс-секретарь народного депутата Виталия Курило – Екатерина Яценко.