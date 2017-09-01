МИД: РФ намеренно лишает охраны миссию ОБСЕ в Донбассе

МИД Украины расценивает как продолжение практики запугивания наблюдателей миссии ОБСЕ и создание искусственных аргументов в пользу российского проекта по размещению миротворцев информацию о том, что РФ и подконтрольные ей боевики сняли охрану с передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке. Об этом говорится в заявлении МИД.

Там отметили, что крайне обеспокоены этой информацией.

"После известных проблем с обеспечением безопасности Донецкого офиса СММ ОБСЕ, лишения передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в г. Горловка физической охраны и защиты рассматриваем не иначе, как продолжение сознательной практики запугивания наблюдателей Миссии", - говорится в заявлении.

В МИД считают, что эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенного Россией варианта размещения миротворческой миссии ООН.

В министерстве отметили, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ - одно из ключевых обязательств в контексте имплементации минских соглашений.

"Требуем от Российской Федерации безотлагательно принять исчерпывающие меры для обеспечения полной безопасности персонала, объектов и имущества СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДЛО, а также предоставить миссии полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, временно неподконтрольным правительству Украины, включая весь неконтролируемый участок украинско -российской государственной границы", - говорится в заявлении.