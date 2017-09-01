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В военных учениях по всей Украине приняли участие до 10 тысяч резервистов

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

В сентябре в военных учениях по всей Украине приняли участие до 10 тысяч резервистов.

Об этом стало известно из интервью главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко журналистам 26 сентября на одном из полигонов Ровенской области.

«Мы сейчас наблюдаем за действиями бригады, укомплектованной резервистами второй очереди», - сказал он.

По словам Муженко, обычно учения резервистов проходят по следующему сценарию. Бригады по плану выводятся из зоны АТО, доукомплектовываются лицами из состава резервистов (в среднем около 1 тысячи человек), проводятся совместные учения, боевое слаживание. После этого резервисты отбывают в место проживания, а бригады возвращаются в зону АТО.


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