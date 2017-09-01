ГПУ вызвала на допрос экс-полковника СБУ и «прокурора ЛНР»

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Аркадия Корниевского, бывшего полковника СБУ и действующего «прокурора» «ЛНР».

Об этом сообщается на официальном сайте ГПУ.

Аркадий Корниевский вызывается на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ 5 октября 2017 г. как подозреваемый в уголовном производстве №42017000000001204 от 21.04.2017.

Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 1 ст. 438; ст. 257; ч. 4 ст. 187; ч. 3 ст. 262; ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным сайта «Миротворец», Аркадий Корниевский (1969 г.р.), бывший сотрудник СБУ, проживает в Луганске и занимает должность «прокурора» отдела по надзору за соблюдением закона при проведении предварительного следствия следователями прокуратуры следственного управления «ЛНР».