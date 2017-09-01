У Штэпы сломался электронный браслет

Электронный браслет, который надели полицейские четыре дня назад на экс-мэра Славянска Нелю Штепу, сломался.

Об этом она сообщила журналисту ТСН, в эфире телеканала 1+1.

"Вчера вечером (24 сентября - ред.) прибор вышел из строя. Браслет отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую вновь взяли под круглосуточную охрану", - говорится в сообщении ТСН.

Отмечается, что Штепа сказала, что украсить браслет стразами, как она планировала раньше, не успела, хотя камни уже есть.

Также сказано, что браслет могут вернуть уже сегодня, 26 сентября, в суде.

Экс-мэра Славянска обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит пожизненный срок.