За сутки в АТО зафиксировано 13 обстрелов

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции на странице в Facebook.

Сообщается, что в ответ украинские военнослужащие сил антитеррористической операции 11 раз открывали огонь.

"В течение минувших суток обстановка и в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. После 18 часов пророссийские боевики активизировали обстрелы наших позиций на Приморском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

Так, вечером противник применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ у Жованки и шахты "Бутовка".

Также на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки. А около 21 часа выпустили 5 мин калибра 82 мм вблизи Лебединского. Поздним вечером боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм дома жителей Марьинки.