На Донбассе ежедневно увеличивается количество российского оружия

На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей ежедневно наблюдается увеличение количества оружия и боеприпасов, которые завозятся из России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время встречи с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром, сообщает пресс-служба СНБО.

"Мы понимаем, почему Путин против вооруженной миссии ООН, которая бы контролировала границу с Россией. Потому что только перекрыв границу можно остановить завоз военных оружия и боеприпасов из России на оккупированную территории", - сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что пока не будет установлен контроль за границей, Россия будет продолжать войну.

Турчинов обратил внимание собеседников на то, что во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" Кремль продемонстрировал готовность к наступательной войне.

"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработаны воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - сказал он.

Как отмечается, на встрече шла речь о ситуации на востоке Украины, наращивании в Крыму военного потенциала РФ, ее доминировании в Черноморском бассейне.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос реформирования сектора безопасности и обороны Украины и сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере.

В этом контексте секретарь СНБО заметил, что Украина рассматривает Канаду не просто как стратегического партнера, а как друга.

В свою очередь Стивен Фюр заверил, что Канада "всегда готова всячески помогать Украине".