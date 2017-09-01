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Пассажиро-транспортный поток на КПВВ через линию разграничения остается интенсивным

Вчера, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

По информации украинских пограничников,  вчера в КПВВ было оформлено 34 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/90; «Марьинка» - 20/100; «Новотроицкое» - 30/60; «Гнутово» - 30/40.

В КПВВ «Майорское» пограничники Краматорского отряда при осуществлении мер контроля обнаружили 2 автомобиля, которыми намеревались перевезти через линию разграничения 7 ножей кустарного производства и телевизор, стоимостью более 15 000 гривен.

Также вчера, в контрольных пунктах въезда-выезда «Майорское» и «Станица Луганская» пограничники Краматорского и Луганского отрядов обнаружили у 3 граждан Украины поддельные документы. Наши соотечественники предъявили паспорта граждан Украины по признакам частичной подделки.


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