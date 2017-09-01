Луганчанин стал чемпионом Восточной Украины по смешанным единоборствам

Турнир по смешанным единоборствам «Территория силы-2», прошел в Северодонецке, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Организаторами соревнований выступило представительство Международной Лиги смешанных единоборств ProFC при поддержке облгосадминистрации.

На ринге соревновались 10 пар спортсменов, который приехали не только из разных уголков Украины - Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Донецкой, Хмельницкой областей, но и из Грузии и Туркменистана.

Для участия в соревнованиях спортсмены были разбиты на пары по весовым категориям от 57 до 93 кг. По завершению каждого боя проходила церемония награждения, во время которой участники получали денежные сертификаты: победитель шесть тысяч гривен, его спарринг-партнер - четыре тысячи гривен.

Главным поединком вечера стал бой между представителем Луганщины Алексеем Логвиненко и спортсменом из Грузии Мамукой Овакимяном. По результатам борьбы Логвиненко одержал уверенную победу, завоевав титул чемпиона Восточной Украины по смешанным единоборствам и денежный сертификат на 17 тысяч гривен.