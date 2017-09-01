Российские террористы обстреляли Зайцево и Гранитное - горел жилой дом

22 сентября около 21:30 во время обстрела позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь противника также попали жилые кварталы.

В результате обстрела с территории оккупированной российскими террористами и НЗФ ОРДО из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал.

А с 21:30 до 21:50 во время обстрела со стороны НЗФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Гранитное (Мариупольский направление), под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта.

В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов НЗФ ОРДО от зажигательного боеприпаса загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18. Пожар удалось локализовать силами местных жителей. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал.

В населенном пункте Гранитное наблюдательный группа украинской стороны СЦКК уточняет информацию относительно окончательных последствий обстрела боевиками.

Российские террористы и НЗФ ОРДО пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что НЗФ ОРДО в очередной раз нарушили «школьное» перемирие, продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей ставя под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.