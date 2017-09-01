На Луганщине создадут дополнительный погранотряд, который будет отвечать за линию АТО

Глава государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал сегодня посетил бойцов Луганского пограничного отряда, который на сегодня дислоцируется в Старобельске.

Об этом сообщает корреспондент «Сitynews»

В ходе визита в Старобельск, глава службы сообщил, что на сегодня структура планирует создать региональное управление в Краматорске.

«Мы планируем создать региональное управление службы в Краматорске непосредственно по линии АТО. То есть мы хотим разделить мирный участок от участка, где сейчас происходят боевые действия. Сегодня Восточное региональное управление находится в Харькове и управлять участком в 1300 км – начиная от Чернигова заканчивая Мариуполем – очень тяжело. Учитывая то, что другие силовые структуры уже создали региональные управления по линии АТО, мы также решили идти по этому пути. Увеличивать количество личного состава мы не будем. Перераспределение мы делаем за счет действующих штатов», - рассказал генерал-лейтенант Петр Цигикал.

Кроме того, он сообщил, что Луганский пограничный отряд останется в Старобльске, но появится дополнительный отряд в Лисичанске. «Мы сейчас создаем дополнительный отряд в Лисичанске, который будет отвечать за линию АТО, а Луганский отряд – за границу с Россией», - сообщил он.

Кроме того Цигикал рассказал об увеличении зарплат пограничников, которые несут службу в зоне военного конфликта.

«С апреля Президент Украины подписал указ, которым увеличивает зарплату по «нулю» до + 10 тысяч гривен. К примеру, если контрактник на мирном участке получал 7-8 тыс. Грн, то на «нуле» он будет получать 17 тыс. Грн. А рядовой боец – будет получать 11 тыс. Грн. Наша финансовая часть уже получила эту разницу и мы уже начали перерасчет», - сообщил он.

Также, Цигикал отметил, что на сегодняшний день подразделения его службы на линии разграничения обеспечены всем необходимым на 98%.

«У нас нет проблем с продуктами питания, с вещами, боеприпасами и техникой. Ну и боевой дух у наших пограничников на соответсвующем уровне», - заявил он.